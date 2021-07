Euro2020: Nazionale. Chiellini “Vittoria dedicata ad Astori”

Il capitano azzurro "Siamo un gruppo che non si è mai perso d'animo" ROMA (ITALPRESS) – "La sua presenza è stata per noi un gesto molto importante. Dedichiamo a lei questa vittoria, ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli in questo entusiasmante viaggio. E vogliamo estendere questa dedica a Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi ed è sempre presente nei nostri pensieri, nei cuori di chi lo ha conosciuto e di chi ne ha sentito parlare". Lo ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini, rivolgendosi al Capo dello Stato Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale. "Questo gruppo non si è mai perso d'animo, anteponendo sempre all'interesse del singolo il bene del collettivo. Solo attraverso il gioco di squadra si possono ottenere risultati così prestigiosi e se oggi siamo qui non è per aver segnato un rigore in più ma perchè lo abbiamo trasformando condividendo un valore come l'amicizia", ha aggiunto il centrale della Juventus e della Nazionale, rivolgendosi poi a Berrettini: "Abbiamo tifato per te come se fossi un nostro fratello, non smettere mai di sognare, dietro di te ci saremo a tifare sempre noi e milioni di italiani". (ITALPRESS). mra/glb/red 12-Lug-21 17:45