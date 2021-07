Euro2020: stampa estera celebra azzurri, inglesi affranti

Lo scozzese The National festeggia la vittoria dell'Italia ROMA (ITALPRESS) – La stampa estera celebra l'impresa dell'Italia ad Euro2020. L'Inghilterra è costretta ad arrendersi davanti al proprio pubblico e per il quotidiano spagnolo Marca è "Wembleyazo" nel ricordo dell'inattesa sconfitta del Brasile contro l'Uruguay nel 1950 al Maracanà. Per "L'Equipe", invece, l'Italia è "Invincibile" mentre la stampa inglese fa fatica a metabolizzare l'ennesima delusione. "Fa male, ma siamo fieri di voi", scrive il Daily Express fotografando la serata come "troppo crudele"; "Finisce tutto in lacrime" per il Daily Mail, "Oh No! Non di nuovo", titolo il Mirror, mentre il Times preferisce un semplice "Arrivederci". E la Scozia? Dopo aver riposto le ultime speranze in Mancini nei panni di Braveheart, il quotidiano indipendentista The National festeggia il successo degli azzurri e fa il verso agli inglesi con "It's coming Rome!". (ITALPRESS). pal/red 12-Lug-21 09:24