Gravina “Avevamo voglia di dare una grande risposta”

Il presidente della Figc "Venivamo da un lungo periodo difficile" ROMA (ITALPRESS) – "Siamo contenti per il fatto che il presidente Mattarella abbia potuto gioire con noi: sappiamo bene che in Italia c'è una esplosione di festa. Siamo molto felici: avevamo voglia di dare una grande risposta". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. "E' stata una testimonianza di grande affetto per tutto il nostro Paese. Venivamo da un lungo periodo difficile: risposta importante", ha aggiunto il numero uno della Figc. (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-21 10:08