Ibra all’Italia “My second home, congrats”, poi sfotte Donnarumma

"Un anno con me e hai già capito", scrive al portiere azzurro ROMA (ITALPRESS) – Zlatan Ibrahimovic è sempre molto attivo sui social. Particolari le ultime "storie" pubblicate su Instagram dall'attaccante del Milan. Nella prima, con in sottofondo una foto degli azzurri in festa, scrive: "Not bad to play in Serie A (Non male giocare in Serie A). Campioni d'Europa. My second home, congrats (La mia seconda casa, complimenti)". Nell'altra prende in giro il portiere azzurro Gigio Donnarumma, suo compagno al Milan fino a poco fa, prima del trasferimento al Psg del numero 1 dell'Italia. "Un anno con me e hai già capito", scrive lo svedese, a commento di una foto del portiere con la Coppa di Euro2020 in mano. (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-21 12:25