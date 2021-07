Sono entrati in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid GENOVA (ITALPRESS) – "I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena, poiché sono entrati in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena". Lo rende noto il Genoa. (ITALPRESS). pdm/com 12-Lug-21 12:02