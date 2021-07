Mourinho “Troppo peso per Saka, dov’erano gli inglesi più esperti?”

Il tecnico portoghese "Un giocatore si è rifiutato di tirare rigore" ROMA (ITALPRESS) – "Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle sue spalle". Questo il pensiero di Josè Mourinho, su TalkSport, a proposito del rigore sbagliato ieri sera da Saka. "In più devo fare una domanda a Southgate: perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono e scappano dalle responsabilità? Non chiedetemi di chi parlo, perché non ve lo dico, ma mi è stato detto, con certezza, che un giocatore dell'Inghilterra avrebbe dovuto tirare uno dei calci di rigore ma ha rifiutato", ha aggiunto il tecnico della Roma. "A volte accadono queste cose e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Dov'era Sterling? Dov'era Stones? Dov'era Shaw? Perché Henderson o Walker non sono rimasti in campo? Poi su Saka tutto il destino del suo Paese: penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui", ha concluso Mourinho. (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-21 13:15