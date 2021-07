Nissan LEAF 100% elettrica ora si sente con “Canto”

Nuova Nissan LEAF MY21, disponibile da luglio in concessionaria, ora con nuove tecnologie innovative per la sicurezza del guidatore e dei pedoni. E' la prima vettura Nissan in Europa equipaggiata con "Canto", il nuovo sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), conforme alle nuove normative europee, che segnala agli utenti della strada la presenza di un veicolo 100% elettrico con effetti sonori. Inoltre, offre un mix perfetto di funzioni di smart driving, connettivita' e mobilita' sostenibile, con In-Car Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto, oltre a Intelligent Blind Spot Intervention (IBSI) e Intelligent Rear View Mirror (IRVM) di serie, per una guida coinvolgente e sicura. "Canto" nasce dall'esigenza di far percepire agli utenti della strada il passaggio dei veicoli 100% elettrici, a zero emissioni allo scarico e a zero emissioni acustiche. E' stato creato in Giappone dal team di Marco Fioravanti, attuale Regional Vice President, Product Planning AMIEO, in collaborazione con un team di sound designer che hanno dato vita all'identita' sonora dei veicoli elettrici Nissan. "Canto" e' stato poi adattato per l'Europa presso Nissan Technical Centre Europe: il suono varia di tono nelle fasi di accelerazione, decelerazione o retromarcia. Il sistema si attiva automaticamente per velocita' fino a 30 km/h e si integra perfettamente con il contesto circostante, creando un effetto chiaramente udibile, ma mai invasivo o allarmante per pedoni, residenti e passeggeri. I progettisti di "Canto" sono partiti dal cliente, dalle modalita' di percezione delle onde sonore e di elaborazione da parte dell'orecchio umano, fino a mettere a punto un sistema sonoro riconoscibile nei contesti urbani e sulle strade europee. Paul Speed-Andrews, Noise and Vibration Development Manager del Nissan Technical Centre Europe, racconta in un video, disponibile al seguente link, come e' nato "Canto". LEAF MY21 disponibile nella versione da 40kWh negli allestimenti: Acenta, Business, N-Connecta e Tekna e nella versione da 62kWh negli allestimenti: Acenta, N-Connecta e Tekna. Gamma LEAF con prezzi a partire da 20.800 euro (con contributo Nissan e incentivo statale). (ITALPRESS). tvi/com 12-Lug-21 14:04