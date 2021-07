Oltre 18 milioni di spettatori per finale Italia-Inghilterra su Rai1

Raggiunto ai calci di rigore il 78,7 per cento di share ROMA (ITALPRESS) – La partita Italia-Inghilterra, che ha visto gli azzurri aggiudicarsi i Campionati Europei 2020 di calcio, in onda su Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 11 luglio, con 18 milioni 172 mila spettatori pari a uno share del 73,7 %. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 18 milioni 459 mila telespettatori con il 76% di share, raggiungendo, infine, ai rigori, i 18 milioni 549 mila con il 78,7%. L'incontro precedente della Nazionale azzurra, Italia-Spagna, giocato martedì 6 luglio, aveva avuto un ascolto medio di 17 milioni 414 mila con il 67,5%. Le reti Rai ottengono complessivamente in prima serata un ascolto medio di 17 milioni 279 mila spettatori con il 73% di share, e nelle 24 ore 5 milioni 437 mila con il 50,5 % di share. (ITALPRESS). sat/pdm/com 12-Lug-21 11:21