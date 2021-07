Basket: Team Usa di nuovo ko in amichevole, impresa Australia

Durant e compagni battuti a Las Vegas dai prossimi avversari dell'Italia a Tokyo LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – La strada degli Usa verso il quarto oro olimpico di fila è più in salita che mai. Dopo la sconfitta contro la Nigeria, il team a stelle e strisce incassa un altro ko in amichevole, stavolta per mano dell'Australia che, come la nazionale africana, sarà avversaria dell'Italia di Sacchetti nel girone di Tokyo2020: 91-83 il finale a Las Vegas. Considerando i Mondiali del 2019 chiusi al settimo posto, per gli Stati Uniti si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare disputate. Vero è che rispetto al passo falso di sabato contro la Nigeria si è visto qualche passo in avanti nel quintetto guidato da Gregg Popovich, in particolare sono saliti di livello Damian Lillard e Kevin Durant (rispettivamente 22 e 17 punti). Gli Usa avevano chiuso il primo tempo avanti di 11, concedendo appena 12 punti all'Australia nel secondo quarto, poi il crollo con un parziale di 32-18 nel terzo periodo a favore degli aussie che ha cambiato l'inerzia della gara: 17 punti per Joe Ingles, star degli Utah Jazz, ma soprattutto 22 punti per Patty Mills, nove stagioni agli ordini di Popovich a San Antonio. (ITALPRESS). glb/red 13-Lug-21 13:40