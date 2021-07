Calcio: Domani la firma di Donnarumma col Psg, Kurzawa in uscita

"Gigio" dovrebbe incontrare anche Pochettino e i suoi nuovi compagni PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gianluigi Donnarumma sarà a Parigi mercoledì per firmare il suo contratto con il Psg. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il portiere, eletto miglior estremo difensore di Euro2020, firmerà un contratto quinquennale. Mercoledì "Gigio" dovrebbe incontrare anche lo staff di Mauricio Pochettino e i suoi nuovi compagni di squadra presenti per l'inizio della preparazione. Poi, rimarrà a Parigi per 24 ore, prima di godersi qualche giorno di riposo. Per una maglia da titolare nella squadra parigina, però, Donnarumma dovrà vincere la concorrenza con Keylor Navas, autore di una grande stagione. Intanto il Psg prosegue anche le trattative per sfoltire la rosa. Tra i partenti c'è il terzino Layvin Kurzawa che piace al Galatasaray. L'accordo col club turco è praticamente trovato, anche se restano da definire i dettagli dell'operazione (cessione o prestito, ndr). Ma non solo, perchè il Psg deve anche convincere il difensore a firmare il suo trasferimento in Turchia, visto che Kurzawa non sembra ancora intenzionato a farlo. (ITALPRESS). mra/glb/red 13-Lug-21 14:45