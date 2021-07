Calcio: Roma. Dzeko posa con nuova maglia “Sempre più motivato”

Il bosniaco verso la conferma in giallorosso ROMA (ITALPRESS) – Edin Dzeko è pronto a iniziare un nuovo campionato con la Roma, o quantomeno questo è ciò che si evince dalla foto pubblicata dal bosniaco sul suo profilo Instagram. Un'immagine con la nuova maglia giallorossa e una didascalia che non lascia spazio all'immaginazione: "19esima stagione da professionista e sempre più carico e motivato", scrive Dzeko. Eppure il futuro del 35enne centravanti ex Manchester City, che è alla settima stagione nella Capitale, fino a qualche mese fa non sembrava esser così certo, anzi. Ma tutto lascia pensare che alla fine Dzeko si metterà agli ordini di Mourinho: un ulteriore indizio in questo senso arriva dal commento via social della Roma alla foto dell'attaccante classe 1986: "Daje". (ITALPRESS). mra/red 13-Lug-21 19:30