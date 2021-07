Calcio: Sergio Ramos “Scelto Psg per vincere, Mbappè? Spero resti”

"Ho voglia di fare la storia e sono nella squadra giusta per riuscirci" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Sono qui per ricominciare da zero e ci aspettiamo di vivere una grande stagione. Come sarebbe affrontare il Real? Non ci penso ma è un club che mi porto nel cuore". Sergio Ramos concede ai media spagnoli la sua prima intervista da nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Dopo 16 stagioni alla Casa Blanca, il 35enne difensore ha deciso di rimettersi in gioco all'ombra della Torre Eiffel. "Ho vissuto una tappa meravigliosa al Real ed è triste abbandonare dopo tanti anni un ambiente che ti ha dato tanto. Ma arrivo in un ambiente magnifico, mi piacciono le sfide e voglio continuare a vincere qui. Ho voglia di fare la storia e sono nella squadra giusta per riuscirci. Uscire dalla comfort zone è sempre un bene e sono molto contento della scelta che ho fatto". A Parigi troverà Mbappè, il cui futuro però è incerto: l'attaccante non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e a Madrid lo accoglierebbero a braccia aperte. "Il Real è una delle squadre top al mondo, la migliore per storia, e qualsiasi calciatore dovrebbe indossarne la maglia una volta nella vita – il pensiero di Ramos – Ma oggi mi piacerebbe restasse, voglio giocare con i migliori, anche se poi restare o andare via è sempre una decisione molto personale". "Non so cosa pensi Kylian ma è un giocatore che fa la differenza, è molto giovane e qui c'è una buona squadra che ha bisogno di grandi giocatori. Io porterò il mio spirito vincente e sarebbe un successo trasmetterlo anche a lui. Se c'è spazio anche per Messi al Psg? Leo è uno dei migliori al mondo ma non dipende da me. Ripeto, mi piace essere circondato dai migliori", obietta il centrale spagnolo. (ITALPRESS). mra/glb/red 13-Lug-21 16:15