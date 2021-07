Calciomercato: Benfica. Ufficiale ingaggio ex Inter Joao Mario

Il centrocampista portoghese ha risolto il contratto con il club nerazzurro LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Benfica ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Joao Mario. Il 28enne portoghese, risolto il contratto che lo legava all'Inter, ha firmato per il club di Lisbona. Per lui in nerazzurro 64 presenze e 4 reti. In carriera ha vestito anche le maglie di Vitoria Setubal, Sporting, West Ham e Lokomotiv Mosca. Nell'ultima stagione ha militato nello Sporting contribuendo alla conquista del titolo portoghese. (ITALPRESS). ari/red 13-Lug-21 13:19