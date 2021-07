Calciomercato: Chelsea pronto a offrire 175 milioni per Haaland

In uscita Hudson-Odoi, Ziyech e Abraham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea è pronto a offrire 175 milioni per Erling Haaland. A riferirlo è il giornale tedesco Bild, che spiega anche il piano di Roman Abramovich per procurarsi la liquidità necessaria e andare all'attacco del centravanti del Borussia Dortmund: in uscita da Londra ci sono Hudson-Odoi (20-30 milioni di euro), Hakim Ziyech (28-38 milioni) e Tammy Abraham (23-36 milioni). Al resto penserebbe direttamente l'imprenditore russo, stregato da Haaland. Resta da convincere il Borussia Dortmund, che non vuole assolutamente vendere l'attaccante. (ITALPRESS). pal/red 13-Lug-21 09:49