Calciomercato: Psg. Stampa, tramontata ipotesi Lionel Messi

Il futuro della Pulce ancora in bilico, ma è destinato a restare al Barça PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg avrebbe definitivamente rinunciato ad acquistare Lionel Messi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il club parigino, dopo aver sondato il terreno con l'entourage dell'argentino e il calciatore stesso, il cui contratto col Barcellona è scaduto lo scorso 30 giugno, avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa per la Pulce, viste le difficoltà che avrebbe sia nel tesserarlo che nel convincerlo a separarsi definitivamente dalla Spagna e dal club catalano in cui è cresciuto, diventando uno dei giocatori più forti della storia. "Abbandonato il sogno di vedere insieme Neymar e Messi insieme al Parco dei Principi", scrive il quotidiano. Il futuro di Messi è ancora in bilico, visto che non è ancora stato risolto il problema legato al suo nuovo contratto con i catalani, ma a prescindere da questo, il destino del 10 argentino, fresco vincitore della Coppa America, sembra essere ancora al Barcellona. (ITALPRESS). mra/ari/red 13-Lug-21 13:48