Calciomercato: stampa inglese, Everton vuole Koulibaly

Benitez pronto a offrire 35 milioni per il difensore del Napoli LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rafa Benitez vuole rinforzare la difesa dell'Everton con Kalidou Koulibaly. Lo riferisce il Daily Mail, ricordando come il tecnico spagnolo abbia imparato a conoscere le doti del centrale d'origine senegalese ai tempi in cui allenava il Napoli. Per il quotidiano inglese l'Everton sarebbe disposto a offrire circa 35 milioni di euro per Koulibaly, una cifra che però non dovrebbe essere sufficiente per convincere il presidente De Laurentiis a privarsi del difensore. (ITALPRESS). pal/red 13-Lug-21 09:52