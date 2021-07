Euro2020: 5 azzurri e 3 inglesi nel best 11 Uefa

Ci sono Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa ROMA (ITALPRESS) – Ci sono cinque giocatori dell'Italia e tre dell'Inghilterra nella squadra di Euro2020 scelta dagli osservatori tecnici dell'Uefa. Gli azzurri sono Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Jorginho e Federico Chiesa; gli inglesi sono Kyle Walker, Harry Maguire e Raheem Sterling. A completare il best 11 ci sono il danese Pierre-Emile Hojbjerg, lo spagnolo Pedri e il belga Romelu Lukaku. Donnarumma è stato scelto dall'Uefa come miglior giocatore del torneo, mentre il 18enne Pedri ha vinto il premio come miglior giovane. La squadra degli osservatori dell'Uefa che hanno votato è composta da Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dusan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Melendez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbaek e Willi Ruttensteiner. (ITALPRESS). pal/red 13-Lug-21 11:43