Euro2020: Insigne e Chiesa candidati per il premio miglior gol

Oltre agli azzurri in lizza per la vittoria anche Morata, Ronaldo e Pogba NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il gol di Lorenzo Insigne in Belgio-Italia dei quarti di finale e la rete di Federico Chiesa in Italia-Spagna nella semifinale sono due delle dieci realizzazioni candidate per vincere il premio di miglior gol di Euro2020. Oltre a loro tra i gol più belli anche quelli realizzati da Andriy Yarmolenko (Olanda-Ucraina, prima giornata), Patrik Schick (Scozia-Repubblica Ceca, prima giornata), Cristiano Ronaldo (Ungheria-Portogallo, prima giornata), Kevin De Bruyne (Danimarca-Belgio, seconda giornata), Luka Modric (Croazia-Scozia, terza giornata), Paul Pogba (Francia-Svizzera, ottavi di finale), Alvaro Morata (Italia-Spagna, semifinale) e Mikkel Damsgaard (Inghilterra-Danimarca, semifinale). Gli osservatori tecnici Uefa incaricati di selezionare questi dieci gol sono: Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dusan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Gines Melendez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbk e Willi Ruttensteiner. (ITALPRESS). mra/glb/red 13-Lug-21 16:57