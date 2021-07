F.1: Lando Norris derubato dopo finale Euro2020 a Wembley

Al pilota è stato sottratto un orologio Richard Mille da 46mila euro LONDRA (ITALPRESS) – Brutto episodio quello accaduto al pilota di Formula 1 Lando Norris. Nel corso dei disordini fuori da Wembley in occasione della finale degli Europei tra Italia-Inghilterra, vinta dagli azzurri ai rigori, Norris è stato rapinato del suo orologio. Come riportano i media inglesi, al pilota della McLaren, che era andato ad assistere alla partita, è stato rubato un orologio di Richard Mille del valore di 46mila euro all'esterno dello stadio mentre saliva sulla sua McLaren Gt per tornare a casa. (ITALPRESS). mra/pal/red 13-Lug-21 12:24