Tennis: Esordio con sconfitta per Mager nell’Atp di Amburgo

Il sanremese eliminato in tre set dal qualificato slovacco Molcan AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sconfitta amara per Gianluca Mager nel primo turno dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi di 1.030.900 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, impianto dotato di un Centrale con tetto retrattile. Il torneo riprende in calendario la sua consueta collocazione, dopo essere stato spostato a settembre lo scorso anno a causa della pandemia. Il 26enne sanremese, n.73 Atp (best ranking), è stato battuto in rimonta per 4-6 6-4 7-6(3), al termine di una battaglia di due ore e 19 minuti, dal mancino slovacco Alex Molcan, n.160 Atp, proveniente dalle qualificazioni. (ITALPRESS). mc/com 13-Lug-21 20:18