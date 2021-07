Tokyo2020: Bach “Giochi sicuri”, aperto Villaggio Olimpico

Il presidente del Cio fa una gaffe parlando di cittadini cinesi TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Tokyo è pronta, siete riusciti ad avere una città preparata nel miglior modo possibile. Il nostro obiettivo comune è avere Giochi sicuri per tutti: per gli atleti, per tutte le delegazioni e, cosa più importante, anche per i giapponesi". Questo il messaggio di Thomas Bach nella sua prima uscita pubblica a Tokyo dopo tre giorni di quarantena per il rispetto delle misure anti-Covid. Il presidente del Cio non ha evitato una gaffe, parlando in un primo momento di cittadini "cinesi" e non giapponesi salvo correggersi prontamente, e poi ha fatto i complimenti al comitato organizzatore per il lavoro svolto, "ancor più notevole nelle difficili circostanze che tutti noi dobbiamo affrontare". "Mancano 10 giorni alla cerimonia di apertura e abbiamo ancora tante cose da fare". Intanto è stato inaugurato ufficialmente il Villaggio Olimpico che ospiterà 11mila atleti provenienti da tutto il mondo: nessuna cerimonia né eventi speciali a causa dello stato di emergenza rinnovato a Tokyo e delle restrizioni per l'emergenza sanitaria. Neanche i media hanno potuto seguire l'apertura del Villaggio. (ITALPRESS). pal/red 13-Lug-21 13:13