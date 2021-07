Calcio: Dalla Spagna “Messi si dimezza ingaggio e rinnova col Barça”

Principio d'accordo per un contratto quinquennale BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La storia d'amore fra Lionel Messi e il Barcellona è destinata a continuare. Dopo la frattura della scorsa estate con la vecchia dirigenza, al punto da chiedere la cessione, e la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, l'argentino e i blaugrana avrebbero raggiunto un principio d'accordo per il rinnovo. Messi si legherà al Barça per altri cinque anni e avrebbe accettato di tagliarsi del 50% l'ingaggio, andando incontro così alle esigenze economiche della società: il fuoriclasse argentino ritiene di essere il primo a dover dare l'esempio visto il momento storico. Adesso la palla passerà a consulenti e legali per definire i dettagli, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare verso fine mese. Intesa anche sulla clausola rescissoria, che ammonterà a 350 milioni di euro, la metà della precedente. (ITALPRESS). glb/red 14-Lug-21 15:27