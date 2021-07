Calcio: Il Manchester City non molla Kane, pronti 117 milioni di euro

Il club pronto a sforare il tetto che si è autoimposto per gli acquisti MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese. Secondo "The Athletic", il club ha fissato a 60 milioni di sterline il tetto massimo per le offerte ma nel caso di Kane si spingerà fino a 100, circa 117 milioni di euro. Guardiola ha grande stima del giocatore e l'attaccante inglese, che ha già espresso la volontà di cambiare aria, si metterebbe ben volentieri agli ordini del tecnico catalano. (ITALPRESS). glb/red 14-Lug-21 10:22