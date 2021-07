Calciomercato: Psg. Ufficiale arrivo Donnarumma, contratto fino al 2026

"Pronto per affrontare questa nuova sfida in un grande club", le parole del portiere campione d'Europa PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gianluigi Donnarumma è ufficialmente un giocatore del Psg. Il club parigino ha comunicato l'ingaggio del portiere della Nazionale campione d'Europa. Il 22enne ex Milan arriva a parametro zero dal Milan e ha firmato un contratto con il Paris Saint Germain fino al 2026. "Sono molto felice di far parte di un grande club come il Paris Saint-Germain. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il Psg voglio vincere il più possibile e dare gioia ai tifosi". Queste le prime parole da giocatore del Psg di Gianluigi Donnarumma, dopo la firma del contratto fino al 2026. "Siamo lieti di accogliere Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain – le parole del presidente del club Nasser Al-Khelaïfi -. Ci congratuliamo con lui per la vittoria degli Europei e per il titolo di miglior giocatore della competizione. So che Gianluigi riceverà un caloroso benvenuto da tutti i membri del club, compresi i suoi compagni di squadra, il nostro staff e tutti i tifosi parigini". (ITALPRESS). ari/red 14-Lug-21 19:55