Euro2020: Mourinho “Che difensore Chiellini, Francia arrogante”

"Lui e Bonucci potrebbero tenere lezioni di come si fa il centrale" ROMA (ITALPRESS) – "Quello che Chiellini ha fatto con Saka dice tutto. Aveva commesso l'unico errore della sua partita, Saka stava andando via e lui 'resta qui, la maglia è mia'. Sapeva cosa stava facendo: è un difensore top e un ragazzo molto intelligente". Ai microfoni di "Talksport", Josè Mourinho torna a parlare di Euro2020 e si sofferma sul capitano azzurro, ribadendo quanto espresso già in passato: "Ho affrontato la Juve col Manchester United qualche stagione fa e dopo la partita dell'Old Trafford dissi a proposito di lui e Bonucci: 'Dovrebbero andare all'Università dello Sport e dare lezioni su come fare il difensore centrale'. E a distanza di qualche anno sono ancora capaci di farlo. Magari Chiellini non può più farlo ogni tre giorni, alle volte ha bisogno di riposarsi, ma sono entrambi due difensori di altissimo livello". Mourinho è poi tornato a parlare della Francia: "Per la sua arroganza ha perso l'opportunità di vincere di nuovo ed essere campione del mondo e d'Europa. Aveva una rosa migliore di Inghilterra e Italia ma il calcio li ha puniti: il loro approccio alla gara con la Svizzera è stato arrogante, poi, quando erano sotto, hanno distrutto i loro avversari in venti minuti. Ma il modo in cui hanno festeggiato il terzo gol ha fatto sì che venissero puniti. Anche il cambio di Sissoko per Griezmann: Deschamps non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi supplementari. La Francia può solo prendersela con se stessa". (ITALPRESS). glb/red 14-Lug-21 13:05