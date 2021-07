Euro2020: Razzismo, Johnson pronto a multare piattaforme social

"E niente stadio per chi è colpevole di insulti razzisti on-line" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il governo di Londra si muove per combattere gli insulti razzisti on-line. Dopo quanto accaduto a Rashford, Sancho e Saka, bersagliati sui social per i rigori falliti nella finale contro l'Italia a Euro2020, il premier Boris Johnson ha annunciato di aver incontrato i rappresentanti di Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat e Instagram, minacciando multe in caso di mancata collaborazione: "Se non elimineranno odio e razzismo dalle loro piattaforme, e sappiamo tutti che hanno la tecnologia per farlo, dovranno fronteggiare multe fino al 10% dei loro fatturati globali. Servono atti pratici", ha aggiunto Johnson, proponendo che "coloro che saranno colpevoli di insulti razzisti on-line non potranno recarsi allo stadio. Niente se, niente ma, niente eccezioni, niente scuse". (ITALPRESS). glb/red 14-Lug-21 14:52