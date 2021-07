Tennis: Lorenzi subito eliminato al torneo di Newport

Il 39enne senese sconfitto in due set da Maxime Cressy NEWPORT (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi, l'unico azzurro al via nell'"Hall of Fame Open", torneo Atp 250 che come tradizione segna la chiusura della stagione su erba, in svolgimento sui prati di Newport, nel Rhode Island (Stati Uniti) e dotato di un montepremi di 466.870 dollari. Nella notte italiana il 39enne senese, numero 171 del ranking, è stato sconfitto per 6-1 6-2, in appena 62 minuti di partita, dallo statunitense Maxime Cressy, 24enne di origini francese, numero 155 Atp. (ITALPRESS). glb/red 14-Lug-21 09:10