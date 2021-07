Belen Rodriguez, il dramma mai raccontato: “le hanno dato 4 mesi di vita”

Belen Rodriguez ospite a C’è Posta Per Te, si è confidata raccontando delle vicende drammatiche della sua vita. La showgirl, parla di un evento che l’ha segnata e che non ha mai raccontato prima proprio a causa dell’immenso dolore causato.

Così Belen a Maria De Filippi: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore, io somiglio molto a lei”. Afferma che quando è accaduto ha sentito crollare il mondo addosso. Racconta che la nonna è molto importante per lei perché l’ha cresciuta.

Tutto è accaduto quando è arrivata in Italia e, grazie ai primi soldi guadagnati, ha pagato la chemioterapia per la nonna. Proprio grazie a quelle cure la donna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni in salute.