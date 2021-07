Calcio: Real Madrid. Ancelotti “Giocatori hanno fame, sono contento”

Il tecnico blancos ha tracciato il bilancio dopo i primi giorni di lavoro MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono molto contento delle qualità che hanno mostrato i giovani e della fame che hanno dimostrato di avere i veterani". Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, traccia il bilancio dei primi dieci giorni di lavoro dei blancos in vista della prossima stagione. Intervistato da RMTV il tecnico nativo di Reggiolo ha poi indicato Carvajal, Marcelo, Nacho e Lucas come esempi da seguire: "Sono giocatori che hanno vinto tutto ma hanno ancora molta fame e questa è una cosa positiva. In questi giorni abbiamo svolto un lavoro fisico molto importante al quale i giocatori hanno risposto bene e per questo siamo molto felici". Tra i temi affrontati da Ancelotti anche quello relativo a David Alaba, jolly austriaco neo acquisto del Real: "E' un grande giocatore, con tanta qualità e senso tattico. Ha giocato centrale con me ma abbiamo visto che nella nazionale austriaca gioca a sinistra e lo fa bene. È un calciatore molto intelligente". Infine, Ancelotti ha concluso: "Per quanto riguarda lo stile di gioco dobbiamo essere consapevoli della storia del Real Madrid. Dobbiamo giocare in maniera stupenda, soprattutto sapendo che il calcio mondiale è attualmente ad un livello molto alto". (ITALPRESS). mra/glb/red 15-Lug-21 15:24