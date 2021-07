Euro2020: Ulivieri “Grazie azzurri, soddisfazione grande per il Paese”

Il presidente dell'Assoallenatori sottolinea: "Finale con l'Inghilterra dominata" ROMA (ITALPRESS) – "È una soddisfazione grossa per tutto il mondo del calcio e per il Paese. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi. Poi dal punto di vista tecnico ci sono stati momenti di difficoltà, ma anche momenti dove siamo stati superiori agli altri come nella finale con l'Inghilterra. È stata una gara vinta meritatamente, dominata". Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori, torna così sul trionfo degli azzurri a Euro2020 entrando nella sede della Figc, a Roma, dove sta per cominciare la riunione del consiglio federale. (ITALPRESS). pal/ari/red 15-Lug-21 12:02