Tokyo2020, ottiene il pass anche la tennista azzurra Trevisan

Con lei Giorgi, Paolini, Berrettini, Fognini, Musetti e Sonego ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie per l'Italia e il tennis azzurro: a Tokyo2020 ci sarà anche Martina Trevisan. La 27enne fiorentina vivrà il "sogno" a Cinque Cerchi grazie ad alcune defezioni, che le hanno fatto scalare il ranking olimpico e l'Entry List. L'Italia, dunque, scenderà in campo ai Giochi giapponesi con ben 7 tennisti: Trevisan sarà in gara a Tokyo al pari di Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. (ITALPRESS). pdm/com 15-Lug-21 10:23