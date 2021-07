Tokyo2020, positivo un atleta già in Giappone

Crescono i contagi Covid, l'inaugurazione potrebbe essere "blindata" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'aumento dei contagi in Giappone e alcune positività al nuovo Coronavirus riscontrate dagli organizzatori dei Giochi preoccupano Tokyo e il Cio. A circa una settimana dall'inizio delle Olimpiadi è stato reso noto che un atleta che si trova già in Giappone, del quale non è stata divulgata l'identità e nemmeno la nazionalità, è risultato positivo a un test effettuato. In più cinque operatori a lavoro presso gli impianti che ospiteranno le gare sono risultati positivi. Intanto, le autorità hanno diffuso i dati sul Covid-19 in Giapppone: 1.149 i casi di positività, un numero che non si registrava da gennaio. Tutto ciò, secondo i media locali, porterà alla drastica decisione di consentire l'accesso alla Cerimonia di apertura allo stadio Olimpico di Tokyo a non più di mille spettatori, tra vip, organizzatori e dirigenti. (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-21 11:08