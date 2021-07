Calciomercato: Milan. Brahim Diaz lascia ritiro Real, raggiunta l’intesa

Secondo la stampa iberica lo spagnolo, classe 1999, è pronto a tornare in Italia MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Brahim Diaz avrebbe lasciato il ritiro del Real Madrid per fare ritorno a Milano. Secondo la stampa spagnola i blancos e i rossoneri avrebbero trovato l'intesa definitiva per il ritorno del fantasista in Italia. L'accordo sarebbe arrivato sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto per i rossoneri, ma con un'opzione di contro-riscatto esercitabile dal Real Madrid al termine dei due anni. In rossonero, nella scorsa stagione, Brahim Diaz ha totalizzato tra campionato e coppe 39 presenze, 7 reti e 4 assist. (ITALPRESS). mra/ari/red 16-Lug-21 15:53