Calciomercato: Psg. Anche Pogba e Theo Hernandez nel mirino

Il club parigino vuole proseguire la sua già folta campagna acquisti PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain non ha intenzione di fermarsi. Il club parigino è scatenato sul mercato e dopo gli arrivi di Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma, secondo quanto riportato da AS, avrebbe messo nel mirino anche Theo Hernandez e Pogba. Il primo, terzino francese del Milan, ha un contratto fino al 2025 ma la possibilità di giocare in una delle squadre più importanti di Francia potrebbe stuzzicarlo; il secondo, centrocampista del Manchester United, ha ancora un solo anno di contratto e poche possibilità di rinnovo. Due operazioni complicate con la prima più difficile della seconda, ma quando il Psg scende in campo per un giocatore le carte in tavola possono cambiare rapidamente. (ITALPRESS). mra/ari/red 16-Lug-21 14:14