Calciomercato: Spalletti “Rinnovo Insigne? Aspettate dopo le vacanze”

Il tecnico del Napoli "Lorenzo parlerà con il presidente" DIMARO (ITALPRESS) – "Con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio per i complimenti: mi è sembrato il capitano che vedevo da fuori. Ma su questa cosa bisogna stare attenti. Voi sul fatto del contratto volete trovarci la magagna in tutti i modi: abbiamo di fronte il capitano del Napoli, che sappiamo chi è e l'ha fatto vedere anche agli Europei, e il presidente che è un imprenditore e un comunicatore. Sono due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e andare nel sodo: non andiamo tanto a rimestarci dentro, facciamo tornare Lorenzo e poi il presidente ci parlerà". Lo ha dichiarato Luciano Spalletti in conferenza stampa a Dimaro. (ITALPRESS). pal/red 16-Lug-21 21:49