Calciomercato: Tottenham alla finestra per Lorenzo Pellegrini

Il club inglese pronto a inserisse qualora l'azzurro salutasse Roma ROMA (ITALPRESS) – Il nome di Lorenzo Pellegrini continua ad essere accostato a grandi club europei. Dopo un interesse del Barcellona manifestato prima degli Europei, saltati per infortunio dal 25enne centrocampista della Roma, secondo 'The Athletic' il Tottenham sarebbe alla finestra in caso di cessione dell'ex Sassuolo. Agli Spurs, guidati in panchina da Nuno Espirito Santo, farebbe comodo il talentuoso azzurro, da sempre un pallino del dg Fabio Paratici, che in passato lo avrebbe portato volentieri anche alla Juventus. Al momento, però, non esiste alcuna vera trattativa, anche perché il capitano (Mourinho permettendo…) dovrebbe cominciare in questi giorni la discussione con il club per il rinnovo del contratto e l'eliminazione della clausola rescissoria da 30 milioni. Londra chiama ma Pellegrini, al momento, non risponde. (ITALPRESS). mc/red 16-Lug-21 10:36