Calciomercato: West Ham. Club “Accordo con Lazio per Felipe Anderson”

Il 28enne brasiliano è già agli ordini di Maurizio Sarri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il West Ham United conferma di aver trovato un accordo con la Lazio per il trasferimento in Italia di Felipe Anderson". Così in una nota il club inglese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società biancoceleste per il trasferimento dell'esterno brasiliano. Il 28enne, che già si allena col gruppo guidato da Maurizio Sarri, con la maglia degli Hammers ha totalizzato 73 presenze e 12 reti. "Tutto il West Ham United desidera ringraziare Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo con la maglia degli Hammers e gli augura il meglio per il suo futuro", conclude la nota. (ITALPRESS). mra/ari/com 16-Lug-21 14:34