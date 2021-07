F.1: Hamilton “Senza tifosi non ce l’avrei fatta”

Leclerc "Il nuovo format mi piace", Verstappen "Strane sensazioni" SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Senza i tifosi non avrei ottenuto questo primo posto. Sono grato di vedere quest'atmosfera che per oltre un anno ci è mancata. Avere gli spalti gremiti qui mi dà una grande energia". Queste le parole di Lewis Hamilton, che scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di sabato al gran premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. " Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team ed il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima posizione. Quando ho tagliato il traguardo avevo il cuore in gola, sono al settimo cielo – ha aggiunto il britannico della Mercedes – Stamattina avevamo del tempo libero e ho lavorato al simulatore. Volevo dare più informazioni possibili alla squadra per lavorare. Tuttavia l'opera va completata nelle prossime giornate". Soddisfatto del nuovo format il ferrarista Leclerc, che domani partirà 4°: "Mi piace avere poca preparazione, meno tempo per guardare i dati e dover essere subito pronti. Ho apprezzato questo nuovo approccio. Adesso occhi sulla gara e speriamo di far bene", ha spiegato il monegasco. "E' una sensazione bizzarra. Spingi a tutta in qualifica e poi non ottieni la pole – ha sottolineato invece Max Verstappen – La macchina stava andando bene, ma non ho potuto attaccare davvero le curve. Mi aspettavo più aderenza sull'anteriore. Siamo comunque piuttosto vicini alla Mercedes, va bene così. Vedremo cosa accadrà domani, abbiamo una bella macchina in vista della gara. Dobbiamo sistemare qualcosa ma sono fiducioso". (ITALPRESS). spf/pal/red 16-Lug-21 20:37