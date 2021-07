Pole Hamilton a Silverston, Verstappen partirà 2° nella sprint race

Molto bene Leclerc, che partirà 4°, mentre Sainz ottiene il 9° tempo SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella Sprint Race del GP di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes firma il miglior giro in 1'26"134. In prima fila con il britannico c'è Max Verstappen (Red Bull) a soli 75 millesimi dal rivale per il Mondiale. Terzo posto per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti a un ottimo Charles Leclerc (Ferrari). Quinta la Red Bull di Sergio Perez, al quale è stato cancellato un tempo nel finale, mentre Carlos Sainz mette l'altra Ferrari in nona piazza. Da segnalare l'ottavo posto di uno scatenato George Russell (Williams). (ITALPRESS). spf/pal/red 16-Lug-21 20:11