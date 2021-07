Tokyo2020: Tennis. De Minaur positivo al Covid, niente Olimpiadi

ROMA (ITALPRESS) – L'australiano Alex de Minaur, 17° nel ranking Atp, salterà le Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto) dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il 22enne tennista ha contratto il virus in Spagna, dove vive, all'inizio di questa settimana. "Siamo molto delusi per Alex – ha detto il vicepresidente del comitato olimpico australiano, Ian Chesterman – Era un sogno fin da quando era bambino rappresentare l'Australia alle Olimpiadi". De Minaur avrebbe dovuto competere in singolare e in doppio in Giappone. Gli organizzatori devono ancora confermare se il suo compagno di doppio, John Peers, potrà disputare i giochi. Negativi invece tutti gli altri giocatori australiani, tra cui la leader della classifica Wta, Ashleigh Barty, e la veterana Samantha Stosur, che parteciperà alla sua quinta Olimpiade. (ITALPRESS). mc/red 16-Lug-21 08:51