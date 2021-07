Calcio: Cagliari a valanga in amichevole, bene Verona e Udinese

In campo anche Genoa, Venezia, Empoli e Sassuolo ROMA (ITALPRESS) – Giornata di amichevoli per diverse squadre di Serie A che hanno già avviato il cammino di preparazione verso la prossima stagione. Larghissima vittoria per 16-1 del Cagliari di Leonardo Semplici nella prima amichevole del ritiro estivo di Peio contro il Real Vicenza. Per la formazione rossoblù cinque gol di Simeone, una tripletta a testa per Joao Pedro (uno su rigore), Ceter e Cerri, una rete di Pereiro e un autogol di Personi. Per gli ospiti il gol della bandiera è stato realizzato da Candelaresi al 90'. Sei le reti nel ritiro di Primiero del Verona di Di Francesco contro la Top 22 Calcio Veronese. A decidere la gara la doppietta di Lasagna e le reti di Veloso su rigore, Hongla, Gunter e Bragantini. Rotondo 5-0 del Genoa nel ritiro di Neustift contro la Rappresentativa ValStubai davanti ad una bella cornice di pubblico con almeno 400 spettatori. Shomurodov apre le marcature, raddoppio di Favilli e tripletta del baby Bianchi. Poker dell'Udinese che ha steso per 4-1 il Bilje, squadra di seconda divisione slovena, a Manzano. In gol Okaka, Makengo e, due volte, Cristo Gonzalez. Dodici reti al Comunale Riccardo Neri per l'Empoli contro i padroni di casa del Castelfiorentino. Per la formazione di Aurelio Andreazzoli sono andati in gol Mancuso (tripletta), Crociata (tripletta), Ricci (doppietta), Mraz, Romagnoli, Canestrelli e Bandinelli. Secco 8-0 sull'SSV Brixen, formazione altoatesina militante nel campionato regionale di Eccellenza, per il Sassuolo a Vipiteno grazie alla tripletta di Scamacca, le doppiette di Caputo e Defrel e la rete di Djuricic. Quattordici reti, infine, per il Venezia nell'allenamento congiunto con l'A.C. Valboite a San Vito di Cadore. Pokerissimo per Forte, tripletta per Karlsson, due reti a testa per Aramu e Dezi, un gol ciascuno infine per Heymans e Di Mariano. (ITALPRESS). mra/glb/ed 17-Lug-21 20:21