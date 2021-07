Calcio: Coronavirus. Psg, Achraf Hakimi positivo

Il laterale ex Inter costretto a interrompere la preparazione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Achraf Hakimi positivo al coronavirus, secondo quanto riportato da L'Equipe. Il laterale marocchino del Psg sarà quindi costretto all'isolamento senza poter proseguire la preparazione con la squadra. Hakimi è stato acquistato dal club parigino dall'Inter per 60 milioni di euro più bonus e aveva giocato per 45 minuti la prima amichevole vinta contro Le Mans per 4-0 mercoledì scorso, riuscendo a fornire un assist. (ITALPRESS). mra/ari/red 17-Lug-21 13:21