Calcio: Salernitana. Avviata procedura acquisizione offerte acquisto

Il club, neopromosso in A, al lavoro per completare il passaggio di proprietà SALERNO (ITALPRESS) – "I Trustee del 'Trust Salernitana 2021' rendono noto di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalità del capitale sociale della Salernitana". Così il club campano, neo promosso in A, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. "La vendita verrà effettuata in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la società – prosegue la nota -. Ai soggetti che avranno manifestato l'interesse verranno richieste le dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a formulare una offerta di acquisto irrevocabile. La presente comunicazione non vincola ad alcun titolo i Trustee ai quali rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo. Non saranno riconosciute, per qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie. Non e` ammessa alcuna forma di mediazione e/o intermediazione e pertanto alcun compenso a tale titolo potrà essere a carico del Trust Salernitana 2021. L'invio della manifestazione di interesse e/o delle offerte conferma la piena accettazione di tali condizioni". (ITALPRESS). ari/com 17-Lug-21 16:20