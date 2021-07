Calcio: Spezia. Sei giocatori e un membro staff positivi al Covid

Il club due giorni fa aveva comunicato il contagio di un calciatore LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff". Così, in una nota, il club ligure ha comunicato i risultati dei test effettuati. Lo Spezia, in contatto costante con l'ASL di Bolzano, in via precauzionale ha sospeso l'attività sportiva e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario. Il club ligure gia' due giorni fa aveva comunicato la positività di un calciatore. (ITALPRESS). mra/glb/com 17-Lug-21 18:02