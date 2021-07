Calciomercato: Real. Stampa, Varane verso ManUtd, 58 mln ai blancos

Il difensore francese lascerà Madrid dopo 10 anni per trasferirsi in Premier MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dalla Liga alla Premier. Da un top club a un altro che intende tornare ai vertici del calcio mondiale. Raphael Varane sta per lasciare il Real Madrid per firmare un contratto di 5 anni con il Manchester United. Secondo gli spagnoli di ABC, le due società hanno trovato un accordo per il trasferimento del 28enne difensore francese e si apprestano a chiudere un'operazione che farà entrare 58 milioni di euro nelle casse dei blancos. Per il giocatore ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, 5 in più rispetto a quelli offerti dal Real nella proposta di rinnovo. In 10 anni e 360 partite 18 i titoli vinti da Varane con la maglia del Madrid. (ITALPRESS). ari/red 17-Lug-21 09:25