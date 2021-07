Tokyo2020: Calcio. Insulti razzisti a Torunarigha, Germania lascia campo

I tedeschi hanno abbandonato il terreno di gioco durante l'amichevole di preparazione contro l'Honduras ROMA (ITALPRESS) – La squadra di calcio olimpica maschile della Germania ha lasciato il campo cinque minuti prima della fine di una partita amichevole in vista di Tokyo2020 contro l'Honduras (1-1), giocata in Giappone nel campo di Wakayama a porte chiuse. La motivazione, ha scritto su Twitter la nazionale tedesca, è dovuta ai presunti insulti giunti nei confronti di uno dei giocatori, Jordan Torunarigha, difensore dell'Hertha Berlino. "Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non possiamo continuare a giocare", ha detto il ct tedesco Stefan Kuntz. L'account ufficiale dell'Honduras ha confermato la sospensione del test per il presunto insulto, ma ha definito l'incidente come un 'malinteso'. (ITALPRESS). mra/ari/red 17-Lug-21 14:33