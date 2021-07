Tokyo2020: Ciclismo. Primi azzurri in partenza, Cassani”Sereni e pronti”

Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Damiano Caruso volano in Giappone CAGLIARI (ITALPRESS) – Con la 3^ tappa della Settimana Ciclistica Italiana si chiude la prima parte della trasferta della Nazionale azzurra sulle strade della Sardegna. Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Damiano Caruso hanno lasciato la corsa e oggi partono per Roma e in seguito per Tokyo. Purtroppo una caduta ha costretto al ritiro Fausto Masnada che, subito dopo la tappa, è stato portato al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Cagliari. Per lui la prognosi verrà comunicata a breve dal suo team. Masnada è rientrato su Milano con un volo in mattinata. In gara rimangono Elia Viviani, Filippo Ganna e Michele Scartezzini. Il bilancio sportivo è invece affidato ai tecnici. Tocca a Davide Cassani fare un punto della situazione. "Abbiamo lavorato e trovato buone condizioni climatiche visto che durante il nostro soggiorno le temperature sono state decisamente miti. I ragazzi hanno finalizzato il lavoro, ad esempio, dopo la seconda tappa abbiamo allungato con un allenamento di altre 2 ore. Siamo arrivati a coprire 250 chilometri con oltre 3000 metri di dislivello. Abbiamo lavorato per mesi. La Nazionale è serena e pronta". Marco Villa è il tecnico che invece segue i pistard ed i cronoman sottolinea: "Qui in Sardegna abbiamo potuto lavorare sul fondo, che a qualcuno serviva, su percorsi severi. Gli atleti hanno così potuto testarsi ed effettuare blocchi di lavoro con fasi di intensità importanti. Un lavoro completo che abbinato a quello specifico in pista ha chiuso il nostro percorso". Questo il piano partenze degli azzurri per Tokyo: 17 luglio Strada: Ciccone, Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol, Cavalli, Bastianelli, Paladin, Longo Borghini 19 luglio Mtb: Lechner, Kerschbaumer, Colledani, Braidot 21 luglio Strada/Pista uomini e donne: Ganna, Viviani, Balsamo 21 luglio Bmx: Fantoni 25 luglio Pista e uomini donne: Lamon, Milan, Barbieri, Guazzini, Paternoster, Fidanza, Alzini. (ITALPRESS). ari/com 17-Lug-21 09:47