Tokyo2020: Golf, Francesco Molinari si infortuna e addio Giochi

Chiesto l'ok per sostituirlo con Renato Paratore ROMA (ITALPRESS) – Francesco Molinari è costretto a rinunciare a Tokyo 2020. L'azzurro del golf ha riportato un infortunio nei recenti impegni agonistici che non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all'evento a cinque cerchi. L'Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore e attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione. (ITALPRESS). glb/com 17-Lug-21 16:28