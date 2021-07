Torino, Izzo “Con Juric tanto lavoro, preferisco la difesa a 3”

"Spero di far bene e di ripagare la fiducia del nuovo tecnico" TORINO (ITALPRESS) – "Juric e Gasperini sono due allenatori molto simili: lavorano nello stesso modo, puntando tanto sull'intensità e sulla capacità fisica". Così, in conferenza stampa, dal ritiro del Torino, a Santa Cristina in Val Gardena, Armando Izzo. Il difensore granata dal 2014 al 2018 ha militato nel Genoa e ha lavorato con Juric, neo allenatore del Torino, e con Gasperini. "Fin da questi primi giorni, i carichi di lavoro che ci vengono proposti sono molto pesanti. Bisogna continuare così, in modo da preparci al meglio per il campionato. La difesa a 3 è il sistema di gioco che preferisco. So cosa chiede il nostro nuovo tecnico. Spero di far bene e di ripagare in campo la sua fiducia", ha aggiunto Izzo. (ITALPRESS). pdm/com 17-Lug-21 14:26