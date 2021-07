Verstappen davanti alle Ferrari in FP2 Silverstone

Il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo chiudendo davanti a Leclerc e Sainz SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Max Verstappen comanda la sessione di libere che ha aperto la giornata di sabato del Gran Premio della Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro in 1'29"902, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc (+0"375) e Carlos Sainz (+0"605). Esteban Ocon (Alpine) e Sergio Perez (Red Bull) precedono le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Distanti le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (8° e 9°), che hanno preferito concentrarsi sul passo per la gara di domenica, chiude la top-10 Pierre Gasly (AlphaTauri). Alle 17.30 italiane, invece, andrà in scena la prima Sprint Race della storia della Formula 1: si parte con Hamilton davanti a Verstappen, Bottas e Leclerc. (ITALPRESS). spf/ari/red 17-Lug-21 14:12